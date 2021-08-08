Китай в два раза ускорит добычу ископаемых в Африке для увеличения продаж электроники

Как сообщает источник, компания собирается построить три дополнительные линии, что даст прирост добычи на 217 тысяч тонн. Кроме того, если рудник будет разрабатываться в таких масштабах, это обеспечит работой ещё порядка 4 тысяч человек.

Отмечается, что сейчас на руднике уже работает 8 тысяч человек, среди которых много детей. Также отмечается что добыча кобальта увеличивается не случайно. Поскольку этот металл стал популярен на фоне гонки производителей гаджетов и электромобилей, он может стать дефицитом. В этом отношении Китай борется за объём добычи с американскими и европейскими конкурентами.