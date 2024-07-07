Китай в качестве эксперимента собъёт околоземной астероид

Опубликовано 07 июля 2024, 12:45
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Китай в качестве эксперимента собъёт околоземной астероидЧтобы изменить траекторию полёта
Команда учёных из Китая в журнале Journal of Deep Space Exploration заявила об экспериментальном проекте, который планируется реализовать до 2030 года. Речь идёт о столкновении специального зонда-импактора с околоземным астероидом для искусственного изменения его траектории.
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Сначала на орбиту будет выведен зонд-наблюдатель, который приблизится к астероиду и в течение 3-6 месяцев будет кружить вокруг космического тела, совершая манёвры. Позже к астероиду приблизится зонд для столкновения (импактор). Аппарат-наблюдатель зафиксирует момент столкновения.
Сначала в качестве цели учёные выбрали астероид 2019 VL5 диаметром около 30 метров, но потом, видимо, выбрали 2015 XF261, поскольку в статье говорится об этом космическом теле.