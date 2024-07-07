Китай в качестве эксперимента собъёт околоземной астероид

Сначала на орбиту будет выведен зонд-наблюдатель, который приблизится к астероиду и в течение 3-6 месяцев будет кружить вокруг космического тела, совершая манёвры. Позже к астероиду приблизится зонд для столкновения (импактор). Аппарат-наблюдатель зафиксирует момент столкновения.

Сначала в качестве цели учёные выбрали астероид 2019 VL5 диаметром около 30 метров, но потом, видимо, выбрали 2015 XF261, поскольку в статье говорится об этом космическом теле.