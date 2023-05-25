Китай в ответ на обвинения в кибератаках назвал США «хакерской империей»

Такими словами Нин прокомментировала одновременные заявления Агентства национальной безопасности США (АНБ) и аналогичных организаций в Великобритании, Австралии, Канаде и Новой Зеландии. Дипломат назвала такой союз альянсом «Пяти глаз» и самой крупной разведывательной организацией в мире. А АНБ — «самой большой в мире хакерской организацией».

Ранее организации, входящие в этот альянс, заявили о мощной кибератаке китайских хакеров на ключевые объекты инфраструктуры США. Информация начала распространяться быстро и одновременно из указанных источников.

По словам Мао Нин, это говорит о подготовленном и целенаправленном информационном вбросе в геополитических интересах США. И распространяемые фейки только подтверждают позицию Китая по этому вопросу. Китайский представитель отметила, что такое наглядное распространение фейков США «само по себе иронично».

«Это происходит не в первый раз, очевидно и не в последний. Но, как бы они не меняли свои методы, факт того, что США — хакерская империя, останется неизменным», — заявила Мао Нин.