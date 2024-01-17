Китай в рамках своей космической программы запустил орбитальный грузовик

22:48, 17 января 2024
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Китай в рамках своей космической программы запустил орбитальный грузовикКорабль полетел к китайской околоземной станции
Китай продолжает развивать свою космическую программу. Национальное информагентство «Синьхуа» со ссылкой на Канцелярию программы пилотируемой космонавтики Китая сообщило о запуске нового грузового корабля.
Орбитальный грузовик Tianzhou-7 был запущен к околоземной станции Tiangong на ракете-носителе CZ-7.
Пуск носителя с грузовиком на борту состоялся в Китае, с космодрома Вэньчан в южной провинции Хайнань.
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