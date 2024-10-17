Китай включил в свою мегагруппировку связи ещё 18 спутников

Спутники были выведены на орбиту на ракете-носителе Long March 6A, запущенной из Центра запуска спутников Тайюань на севере Китая. Группировку «Тысяча парусов» ещё называют китайской Starlink, или G60 Starlink. Спутники были выведены на полярную орбиту.

Qianfan — спутники с плоскими панелями, в космосе размещены для компании Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST).

Но у этой миссии есть технические проблемы, на которые обратил внимание портал SpaceNews. «За этой миссией будут пристально следить по нескольким причинам. Ракета-носитель Long March 6A, разработанная государственной Шанхайской академией космических технологий (SAST), несмотря на успешные запуски, испытывает проблемы с фрагментацией верхней ступени. Последний запуск, в ходе которого были выведены первые 18 спутников Qianfan, развалился на облако, в котором, предположительно, находилось более 700 фрагментов орбитального мусора», — отмечается в материале.