Китай вложил $ 47 млрд в развитие полупроводников

Промышленность микросхем все чаще становится объектом борьбы между Соединенными Штатами и Китаем за технологическое превосходство, и отношения между двумя крупнейшими экономиками мира ухудшаются в последние годы.

С целью ограничения доступа китайских компаний к поставкам продвинутых технологий из США, Вашингтон стремится отрезать их от поставок, и Китай в свою очередь вкладывает миллиарды долларов в развитие местных производителей микросхем.

По данным бизнес-базы Tianyancha, министерство финансов Китая, а также ряд государственных банков и других компаний вложили 344 миллиарда юаней ($ 47.48 миллиарда) в третью фазу Национального фонда интегрированной индустрии полупроводников. Эта фаза, созданная в пятницу, превышает размеры двух предыдущих вместе взятых.

Ранее сообщалось, что одна из предыдущих фаз планировала вложить 12,9 миллиарда юаней в производителя микросхем Yangtze Memory Technologies Co.

Министерство финансов Китая является крупнейшим акционером последней фазы фонда, а также в него вложились государственные компании из Шанхая, Пекина и технологического центра Шэньчжэня.