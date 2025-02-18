Китай внедрит ИИ DeepSeek для прогнозов погоды

Китайское метеорологическое управление обсудило «содействие углубленному внедрению и применению DeepSeek» и «непрерывное совершенствование метеорологической модели ИИ» на встрече, в которой принял участие главный инженер агентства, Пань Цзиньцзюнь.

Китай хочет сократить технологическое отставание от ведущих метеорологических организаций, таких как Национальное управление океанических и атмосферных исследований США и Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды. Интеграция ИИ в работу правительства в области метеорологии рассматривается как ключевой шаг в этом направлении, согласно официальным долгосрочным планам развития погодного сектора, опубликованным ключевыми организациями, включая Государственный совет, Министерство науки и технологий и CMA.