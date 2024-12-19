Китай впервые испытал гиперзвуковой БПЛА для запуска в ближний космос

В ходе испытаний самолёт был запущен в ближний космос с высотного воздушного шара и достиг скорости в 7 Махов. Также учёным удалось его безопасно посадить. В 2023 году эти же разработчики совершили первую горизонтальную посадку гиперзвукового беспилотника.

MD-22 — последняя модель из серии, имеющая максимальную дальность полёта 8 000 км и может нести полезную нагрузку до 600 кг. Как отмечает китайское издание SCMP, концепция гиперзвуковых полётов в ближнем космосе была предложена основателем китайской космической программы Цянь Сюэсэнем.

«Он видит в таких летательных аппаратах возможность работать в диапазоне между обычными самолётами и спутниками, обеспечивая гибкость и эффективность. Команда IMECH подчеркнула, что их идеи не только дальновидны, но и практически выполнимы», — сообщает источник.