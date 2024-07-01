Китай ввёл полностью государственное управление редкоземельными элементами

В официальном документе сказано, что никакие частные лица и компании не могут претендовать на эти ресурсы. Новые правила регулирования отрасли вступают в силу с 1 октября.

На Китай сейчас приходится 70% мировых поставок редкоземельных ресурсов, включая литий и графит, без которых мировая промышленность не в состоянии обойтись, не говоря уже о переходе на «зелёную» энергетику. В регламенте указано, что только госучреждения КНР будут контролировать общий объём добычи и выплавки редкоземельных металлов. Кроме того, в 2021 году для консолидации горнодобывающей промышленности в Китае путём слияния нескольких ключевых производителей была создана компания China Rare Earth Group Co.

Также государство создаст систему отслеживания продукции. За незаконную деятельность, связанную с добычей редкоземельных ресурсов, предусмотрено серьёзное наказание.