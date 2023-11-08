Китай ввёл жёсткий контроль над редкоземельными металлами в ответ на санкции США

Согласно новым правилам, введённые ограничения будут действовать до конца октября 2025 года. Стратегические ископаемые включены в перечень минеральных ресурсов и других товаров, для поставки которых необходимо раскрытие информации, куда именно экспортируется продукция и какой тип материала.

По мнению аналитиков, новые экспортные ограничения — не только промышленный, но и политический ответ Китая в преддверии скорой встречи председателя КНР и президента США. Китай — первый в мире поставщик материалов для производства полупроводников, используемых в медицине, оружии и других технологиях. Страна занимает 70% мирового рынка.

США — второй мировой поставщик, но не имеет необходимых плавильных мощностей, чем как раз и может воспользоваться Китай.