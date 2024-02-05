Китай выведет два спутника на орбиту Луны для проверки новых технологий

Спутники весом 61 кг и 15 кг соответственно оснащены несколькими полезными нагрузками, такими как микроволновая связь Ka-диапазона, космический маршрутизатор и навигационные и связанные с ними полезные нагрузки.

По словам Синьхуа Чэнь Сяо, руководителя проекта Tiandu в DSEL, спутники будут запущены на окололунную орбиту вместе с ретрансляционным спутником Queqiao-2, после чего они пройдут маневр торможения и войдут в орбиту вокруг Луны. Спутники будут выполнять технологические проверки высокоточного измерения лунной орбиты с использованием лазерного дальномера и микроволнового измерения между спутниками.