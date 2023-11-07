Китай вывел на орбиту экспериментальный спутник, о котором ничего не известно

Китай вывел на орбиту экспериментальный спутник, о котором ничего не известноВозможно, это аппарат двойного назначения
Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-7А» вывела на геопереходную орбиту спутник Tongxin Jishu Shiyan Weixing-10 (TJS-10), разработанный Китайской корпорацией аэрокосмической науки и техники (CASC).
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По официальной информации, запуск, произошедший 3 ноября в 10:54 по пекинскому времени, прошёл успешно. Через время спутник должен штатно уйти на геостационарную орбиту на расстоянии 35 тысяч км над Землёй. Особенность запуска этого аппарата в том, что спутник назван экспериментальным, но фактически о нём ничего не известно.
Официально, посредством TJS-10 Китай осуществляет эксперимент по тестированию многоканальной и высокоскоростной передачи данных, но нет никакой конкретики, включая спецификацию и характеристики аппарата. Возможно, это всё же спутник «двойного назначения».