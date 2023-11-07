Китай вывел на орбиту экспериментальный спутник, о котором ничего не известно

По официальной информации, запуск, произошедший 3 ноября в 10:54 по пекинскому времени, прошёл успешно. Через время спутник должен штатно уйти на геостационарную орбиту на расстоянии 35 тысяч км над Землёй. Особенность запуска этого аппарата в том, что спутник назван экспериментальным, но фактически о нём ничего не известно.

Официально, посредством TJS-10 Китай осуществляет эксперимент по тестированию многоканальной и высокоскоростной передачи данных, но нет никакой конкретики, включая спецификацию и характеристики аппарата. Возможно, это всё же спутник «двойного назначения».