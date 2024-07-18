Китай вывел на орбиту первый полностью электрический спутник

Опубликовано 18 июля 2024, 22:30
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Китай вывел на орбиту первый полностью электрический спутникАппарат изменил орбиту только на электродвигателях
КНР запустила первый в мире полностью электрический спутник APSTAR 6E, построенный Китайской академией космических технологий.
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С помощью двух электродвигателей APSTAR 6E совершил автономный переход с низкой околоземной на геостационарную орбиту. Это первый подобный опыт: ранее ни один спутник не проделывал таких операций.
Спутник был запущен на ракете-носителе «Чанчжэн-2В» с космодрома Сичан в Китае 13 января 2023 года. До этого аппарат прошёл орбитальные испытания.
Спутник предназначен для предоставления услуг широкополосной связи с высокой пропускной способностью странам Юго-Восточной Азии.