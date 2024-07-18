Китай вывел на орбиту первый полностью электрический спутник

С помощью двух электродвигателей APSTAR 6E совершил автономный переход с низкой околоземной на геостационарную орбиту. Это первый подобный опыт: ранее ни один спутник не проделывал таких операций.

Спутник был запущен на ракете-носителе «Чанчжэн-2В» с космодрома Сичан в Китае 13 января 2023 года. До этого аппарат прошёл орбитальные испытания.

Спутник предназначен для предоставления услуг широкополосной связи с высокой пропускной способностью странам Юго-Восточной Азии.