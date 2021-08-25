Китай задумался о строительстве огромного космического корабля прямо на орбите

Самое интересное, что учёным было предложено изучить возможность строительства огромного корабля прямо на орбите Земли, сообщает South China Morning Post. В случае успеха инициативы, новейший космический аппарат может стать «основным стратегическим аэрокосмическим оборудованием для будущего использования космических ресурсов, исследования тайн Вселенной и длительного пребывания на орбите».

Ожидается, что сам корабль будет модульным. Его отдельные части будут доставлены в рамках нескольких пусков ракет-носителей с поверхности Земли.

Сборка на орбите считается более предпочтительной, так как сверхбольшой корабль будет слишком тяжёлым для вывода за пределы нашей плане в уже готовом, собранном виде.