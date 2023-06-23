Китай зафиксировал самый жаркий июньский день за всю историю наблюдений

17:48, 23 июня 2023
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Китай зафиксировал самый жаркий июньский день за всю историю наблюденийТемпература составила 41,1 градус по Цельсию
Китайская национальная метеорологическая служба зафиксировала в Пекине самый жаркий июньский день не только по всей стране, но и за всю историю наблюдений. Об этом сообщила радиостанция «Наньцзяо».
Температурный рекорд было поставлен в четверг, 22 июня. Отмечается, что температура воздуха в этот день составила 41,1 градус по Цельсию. На юге Пекина, считающимся эталоном температуры по стране, температура достигла заявленной отметки в 15:19 по местному времени (07:19 по Гринвичу).
«Жара в Пекине сохранится в течение следующих двух дней, а температура составит 38-39 градусов», — сообщила национальная метеорологическая служба.
Источник:The Guardian
Автор:Андрей КадуковТеги: