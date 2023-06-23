Наука и технологии
17:48, 23 июня 2023
1 мин.

Китай зафиксировал самый жаркий июньский день за всю историю наблюдений

Температура составила 41,1 градус по Цельсию

Китайская национальная метеорологическая служба зафиксировала в Пекине самый жаркий июньский день не только по всей стране, но и за всю историю наблюдений. Об этом сообщила радиостанция «Наньцзяо».

Температурный рекорд было поставлен в четверг, 22 июня. Отмечается, что температура воздуха в этот день составила 41,1 градус по Цельсию. На юге Пекина, считающимся эталоном температуры по стране, температура достигла заявленной отметки в 15:19 по местному времени (07:19 по Гринвичу).

«Жара в Пекине сохранится в течение следующих двух дней, а температура составит 38-39 градусов», — сообщила национальная метеорологическая служба.

Новости партнеров
Новости партнеров