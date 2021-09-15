Китай запланировал изучить Марс на гиперзвуковых беспилотниках

Как отмечает издание Scmp, в Китае уже готовятся к разработке таких летательных аппаратов. Речь идёт о гиперзвуковых самолётах, способных перевезти пассажиров за один час в любую точку земного шара. Именно такие аппараты необходимы на Марсе. Пример тому – вертолёт Ingenuity, который используется NASA на Красной планете. Этот вертолёт может пролететь несколько сотен метров, его винты вращаются со скоростью 3000 оборотов в минуту. Примерно по этому принципу китайские специалисты намерены построить своего дрона.

Предполагается, что китайский дрон должен весить не более 500 кг – больший вес не позволит даже подняться технике в атмосфере такой разрежённости, как на Марсе. Такой аппарат должен быть быстрее скорости звука в 5 раз. Дальность полёта должна составлять 1000 км, а высота – не менее 5000 метров, поскольку на Марсе горы выше, чем на Земле.

Также издание отмечает, что нужно учитывать тип топлива, потому что обычное, «земное», будет оставаться в жидком состоянии из-за того, что атмосфера Марса состоит из углекислого газа. Но для этой среды подойдут двигатели на основе магниевого топлива. При этом издание отмечает, что планы китайских специалистов пока похожи на фантастику, а возможны они или нет, покажет время.