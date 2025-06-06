Китай запретил Apple интегрировать свой ИИ в стране на фоне торговой войны с США

Управление киберпространства Китая (CAC) приостановило действие заявки, в которой рассматривалось использование модели искусственного интеллекта Alibaba для китайских пользователей, и в эту систему Apple намеревалась интегрировать свой ИИ. Власти отказали, сославшись на торговые и политические трения, обострившиеся при администрации Трампа на фоне тарифной войны.

Попытки Apple наладить взаимодействие с правительством США для смягчения ситуации оказались безрезультатными, поскольку от компании требуется перенести производство из Китая в США, из-за чего Apple может столкнуться с потенциальными тарифами в 25%.

Задержки ещё больше влияют на сокращение присутствия Apple на китайском рынке: доля компании на рынке премиум-сегмента в КНР упала с 70 до 47%, в то же время Huawei демонстрирует рост, увеличив рыночную долю с 13 до 35%.