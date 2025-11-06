Китай запретил ИИ-чипы NVIDIA и AMD в дата-центрах с госфинансированием

Как сообщает Reuters, проекты, находящиеся менее чем на 30% стадии готовности, должны удалить уже установленные иностранные процессоры или отменить их закупку. Для более продвинутых центров решения будут приниматься индивидуально.

Этот шаг стал самым жестким ограничением Пекина в отношении зарубежных технологий. Под запрет попали все ИИ-ускорители NVIDIA, AMD и Intel, включая чипы H20, B200 и H200.

Мера направлена на укрепление технологической независимости Китая и снижение зависимости от американского оборудования.

Решение нанесёт серьёзный удар по NVIDIA: её доля на китайском рынке ИИ-чипов уже снизилась с 95% в 2022 году до нуля. Теперь же крупнейшие заказы, финансируемые государством, получат HUAWEI, Cambricon, MetaX, Moore Threads и Enflame.

По оценкам экспертов, с 2021 года государство инвестировало свыше $100 млрд в развитие национальной инфраструктуры ИИ.