Китай запретит повербанки без экранов или хотя бы приложений для мониторинга

Уже к июню 2026 года производство повербанков без ЖК-экрана окажется под запретом. Единственная альтернатива — собственное приложение, которое показывает заряд и состояние батареи в реальном времени.

Новые требования разработало министерство промышленности КНР после серии инцидентов с возгоранием и взрывами аккумуляторов, в том числе на борту самолетов. Стандарт фактически заменяет сертификацию 3С и значительно усиливает проверку безопасности.

Теперь устройства должны выдерживать нагрев до 135°C в течение часа, проходить более жесткие тесты на прокалывание и демонстрировать устойчивость к скачкам напряжения до 1,4 раза выше нормы.

Эксперты прогнозируют, что до 70% небольших фабрик не справятся с новыми правилами и покинут рынок.