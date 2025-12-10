Китай запретит повербанки без экранов или хотя бы приложений для мониторинга

Опубликовано 10 декабря 2025, 07:571 мин.
Китай запретит повербанки без экранов или хотя бы приложений для мониторингаЖдем исход множества небольших производителей портативных аккумуляторов
Китай вводит самые жесткие за последние годы правила для рынка портативных аккумуляторов.
Уже к июню 2026 года производство повербанков без ЖК-экрана окажется под запретом. Единственная альтернатива — собственное приложение, которое показывает заряд и состояние батареи в реальном времени.
Новые требования разработало министерство промышленности КНР после серии инцидентов с возгоранием и взрывами аккумуляторов, в том числе на борту самолетов. Стандарт фактически заменяет сертификацию 3С и значительно усиливает проверку безопасности.
Теперь устройства должны выдерживать нагрев до 135°C в течение часа, проходить более жесткие тесты на прокалывание и демонстрировать устойчивость к скачкам напряжения до 1,4 раза выше нормы.
Эксперты прогнозируют, что до 70% небольших фабрик не справятся с новыми правилами и покинут рынок.