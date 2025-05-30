Китай запустил космический аппарат для исследования летящего к Земле астероида

Аппарат поднялся с космодрома в Сичане, успешно запущенной китайской корпорацией CASC. Tianwen-2 направляется к астероиду Kamoʻoalewa (2016 HO3) для сбора образцов; возвращение аппарата на Землю ожидается в конце 2027 года.

Планируется провести анализ образцов для выяснения природы и происхождения астероида, который, по предварительным данным, является куском Луны, выброшенным в космос в результате столкновения. Также учёные намерены проанализировать его минеральный состав и провести сравнение с другими астероидами.

При возвращении на Землю «Тяньвэнь-2» выпустит спускаемый модуль с образцами, но после этого миссия продолжится. Основной космический аппарат будет использовать Землю в качестве гравитационного спутника и возьмет курс на шестилетний полёт к комете 311P/PANSTARRS.