Китай запустил миссию по доставке грунта с обратной стороны Луны

Миссия стартовала на тяжёлой ракете-носителе «Чанчжэн-5», грунт должен быть доставлен на Землю через 53 дня. Это вторая часть исследований по доставке и изучению лунного грунта в земных лабораториях; первая была осуществлена в рамках миссии «Чанъэ-5», грунт был взят вблизи вулкана Пик Рюмкера на видимой стороне Луны.

Миссия «Чанъэ-6» состоит из 4 аппаратов и полезной нагрузки: французского инструмента DORN для регистрации радона в экзосфере Луны, шведского прибор NILS для регистрации отрицательных ионов, которые рождаются при взаимодействии реголита с солнечным ветром, а также итальянского лазерного ретрорефлектора INRRI и пакистанского кубсата ICUBE-Q.

Одна из китайских миссий к обратной стороне Луны, «Чанъэ-4», которая вместе с луноходом «Юйту-2» высадилась на Луне в январе 2019 года, активна до сих пор.