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Наука и технологии
Опубликовано 03 мая 2024, 16:32
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Китай запустил миссию по доставке грунта с обратной стороны Луны

Это уже шестая лунная миссия и вторая по доставке грунта с Луны
Китай успешно запустил к Луне шестую миссию Cháng'é liùhào, или «Чанъэ-6», цель которой доставить на Землю грунт из крупного кратера Аполлон с обратной стороны Луны. Аполлон расположен в древнем ударном бассейне Южный полюс — Эйткен, одном из самых больших на Луне.
Китай запустил миссию по доставке грунта с обратной стороны Луны
© CGTN / YouTube

Миссия стартовала на тяжёлой ракете-носителе «Чанчжэн-5», грунт должен быть доставлен на Землю через 53 дня. Это вторая часть исследований по доставке и изучению лунного грунта в земных лабораториях; первая была осуществлена в рамках миссии «Чанъэ-5», грунт был взят вблизи вулкана Пик Рюмкера на видимой стороне Луны.

Миссия «Чанъэ-6» состоит из 4 аппаратов и полезной нагрузки: французского инструмента DORN для регистрации радона в экзосфере Луны, шведского прибор NILS для регистрации отрицательных ионов, которые рождаются при взаимодействии реголита с солнечным ветром, а также итальянского лазерного ретрорефлектора INRRI и пакистанского кубсата ICUBE-Q.

Одна из китайских миссий к обратной стороне Луны, «Чанъэ-4», которая вместе с луноходом «Юйту-2» высадилась на Луне в январе 2019 года, активна до сих пор.

Источник:https://nplus1.ru/news/2024/05/03/change-6-launch
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Луна
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#наука
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#Китай