Китай запустил на орбиту первый в мире ИИ-спутник

ИИ-спутник называется Rongpiao (Xingshidai-18), разработан китайской компанией Guoxing Aerospace Technology и предназначен для отработки ИИ-алгоритма Synaesthesia Fusion. Спутник будет «обладать возможностями удалённой интегрированной платформы для будущих сетей связи».

Rongpiao был запущен с воды в 11:06 по пекинскому времени в районе города Янцзян в южной провинции Гуандун.