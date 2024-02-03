Китай запустил на орбиту первый в мире ИИ-спутник

Опубликовано 03 февраля 2024, 23:06
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Китай запустил на орбиту первый в мире ИИ-спутникДля обеспечения связи
В Китае ракета-носитель Smart Dragon 3 (SD-3) вывела на орбиту группу из 9 спутников, один из которых — с искусственным интеллектом.
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ИИ-спутник называется Rongpiao (Xingshidai-18), разработан китайской компанией Guoxing Aerospace Technology и предназначен для отработки ИИ-алгоритма Synaesthesia Fusion. Спутник будет «обладать возможностями удалённой интегрированной платформы для будущих сетей связи».
Rongpiao был запущен с воды в 11:06 по пекинскому времени в районе города Янцзян в южной провинции Гуандун.