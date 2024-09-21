Китай запустил на орбиту шесть новых спутников зондирования Земли

Таким образом Китай расширил свою спутниковую группировку Jilin-1, которая должна вывести страну на новый уровень и представить КНР как как мощную аэрокосмическую державу.

Спутники были выведены на орбиту жидкотопливной ракетой CZ-2D типа Чанчжэн. Это двухступенчатая ракета с диаметром обтекателя 3,35 метра. Длина CZ-2D составляет 40,7 метра, носитель может вывести на низкую околоземную орбиту до 3,5 тонн полезного груза, на солнечно-синхронную орбиту — 1,3 тонны.

Ракета была запущена с космодрома Тайюань, Китай осуществил запуск носителя в 91-й раз.