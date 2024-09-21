Наука и технологии
Опубликовано 21 сентября 2024, 22:30
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Китай запустил на орбиту шесть новых спутников зондирования Земли

Это реализация национальной космической программы
КНР в рамках развития национальной космической программы вывела на околоземную орбиту шесть спутников дистанционного зондирования Земли. Это аппараты для обеспечения широкополосной связи Wideband-02B.
Китай запустил на орбиту шесть новых спутников зондирования Земли
© Sast.net

Таким образом Китай расширил свою спутниковую группировку Jilin-1, которая должна вывести страну на новый уровень и представить КНР как как мощную аэрокосмическую державу.

Спутники были выведены на орбиту жидкотопливной ракетой CZ-2D типа Чанчжэн. Это двухступенчатая ракета с диаметром обтекателя 3,35 метра. Длина CZ-2D составляет 40,7 метра, носитель может вывести на низкую околоземную орбиту до 3,5 тонн полезного груза, на солнечно-синхронную орбиту — 1,3 тонны.

Ракета была запущена с космодрома Тайюань, Китай осуществил запуск носителя в 91-й раз.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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