Китай запустил на орбиту спутник, с которым можно общаться как с СhatGPT

Этот аппарат не просто очередной космический спутник. Он оснащён искусственным интеллектом String Edge, который призван обеспечить полную автономность космических аппаратов.

Спутник, названный в честь китайского философа Чжуанцзы, обладает уникальными функциями.

Он умеет самостоятельно обнаруживать технические неполадки и предупреждать о потенциальных проблемах, которые с Земли невозможно заметить. Данный тип инновации позволяет спутнику непрерывно совершенствовать свои алгоритмы принятия решений без необходимости передачи данных на научную базу.

WonderJourney 1A также оборудован камерами высокого разрешения и инфракрасными датчиками. Это позволяет ему собирать огромное количество данных и анализировать их в реальном времени.

Спутник даже может распознавать различные природные объекты, такие как леса и океаны. И самое интересное: спутник позволяет людям общаться с ним, как с ChatGPT.