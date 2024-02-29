Китай запустил первый спутник для «высокоорбитального» интернета

Ракета Long March 3B/G стартовала с космодрома Сичан в юго-западном Китае. Новый спутник, получивший обозначение High orbit satellite internet-01 (Weixing Hulianwan Gaogui-01), был разработан Китайской академией космической технологии (CAST).

Хотя Китай уже эксплуатирует серию геостационарных коммуникационных спутников ChinaSat, новый спутник представляет собой часть стратегии совершенствования космической инфраструктуры.

Китай планирует создание двух констелляций спутников для предоставления интернет-услуг, включая национальную программу Guowang и констелляцию G60 Starlink. Эти проекты могут потребовать увеличения темпа и масштабов космических запусков и предоставить контракты коммерческим космическим предприятиям Китая.