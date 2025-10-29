Китай запустил подводный дата-центр с питанием от ветра

Инфраструктура использует морскую воду для охлаждения серверов, что позволяет достичь коэффициента эффективности энергопотребления ниже 1,15. Оборудование размещено в герметичных стальных капсулах с антикоррозийным покрытием. Около 95% электроэнергии поступает от ветроустановок.

Первая очередь проекта имеет мощность 2,3 МВт, а полная мощность объекта составит 24 МВт. В перспективе рассматривается создание версии на 500 МВт для других морских локаций.

Проект реализован консорциумом при участии Shenergy, China Telecom и других государственных компаний. Оператором выступает Shanghai Hicloud.