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Китай запустил ракету со спутниковым 5G-интернетом
Но мы ждем появления 5G в России
Центральное телевидение Китая рассказало о том, что местное космическое агентство сумело вывести на орбиту спутник связи, предназначенный для спутникового обеспечения 5G-интернета в стране.
В качестве ракеты-носителя, который должен был вывести спутниковый аппарат на низкую околоземную орбиту, выступил зарекомендовавший себя Kuaizhou-1A. Сам запуск состоялся еще в 6 часов утра по московскому времени, с территории космодрома Цзюцюань на Северо-западе Китая. В первую очередь в выведении данного спутника на орбиту была заинтересована коммуникационная компания GalaxySpace, в планах у которой значится запуск спутникового интернета стандарта 5G на территории страны в самое ближайшее время.
Что интересно, запуск данного спутника значится лишь в качестве первого — в дальнейшем планируется развертывание полноценной сети из нескольких спутников, которые будут заниматься раздачей 5G-интернета с орбиты.