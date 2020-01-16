Китай запустил ракету со спутниковым 5G-интернетом

В качестве ракеты-носителя, который должен был вывести спутниковый аппарат на низкую околоземную орбиту, выступил зарекомендовавший себя Kuaizhou-1A. Сам запуск состоялся еще в 6 часов утра по московскому времени, с территории космодрома Цзюцюань на Северо-западе Китая. В первую очередь в выведении данного спутника на орбиту была заинтересована коммуникационная компания GalaxySpace, в планах у которой значится запуск спутникового интернета стандарта 5G на территории страны в самое ближайшее время.

Что интересно, запуск данного спутника значится лишь в качестве первого — в дальнейшем планируется развертывание полноценной сети из нескольких спутников, которые будут заниматься раздачей 5G-интернета с орбиты.