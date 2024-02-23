Китай запустил секретный военный спутник TJS-11

Хотя детали спутника остаются секретом, TJS-серия считается предназначенной для ряда задач, включая раннее предупреждение и сигнальное разведывание. Это вызвало обеспокоенность США, особенно в связи с близкими маневрами TJS-3 в отношении американских спутников.

Недавние заявления U.S. Space Force свидетельствуют о растущей тревоге по поводу возросших возможностей Китая в геостационарной орбите (GEO), включая спутники синтетического апертурного радара и оптические спутники с разрешением 2,5 метра.