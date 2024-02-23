Опубликовано 23 февраля 2024, 20:08
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Китай запустил секретный военный спутник TJS-11Для проверки связи
Китай запустил секретный военный спутник TJS-11, используя ракету Long March 5 с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Этот запуск стал седьмым для Long March 5 и девятым в 2024 году. Спутник описывается как предназначенный в основном для проверки многофункциональной, высокоскоростной технологии спутниковой связи.
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Хотя детали спутника остаются секретом, TJS-серия считается предназначенной для ряда задач, включая раннее предупреждение и сигнальное разведывание. Это вызвало обеспокоенность США, особенно в связи с близкими маневрами TJS-3 в отношении американских спутников.
Недавние заявления U.S. Space Force свидетельствуют о растущей тревоге по поводу возросших возможностей Китая в геостационарной орбите (GEO), включая спутники синтетического апертурного радара и оптические спутники с разрешением 2,5 метра.
Источник:Space News
Автор:Булат Кармак
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