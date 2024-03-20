Китай запустил спутник Queqiao-2 для поддержки лунных миссий

Опубликовано 20 марта 2024, 18:51
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Китай запустил спутник Queqiao-2 для поддержки лунных миссийК Южному полюсу спутника
Китай запустил свой спутник Queqiao-2 для поддержки предстоящих миссий на дальнюю сторону Луны и к Южному полюсу. Китайское национальное космическое управление (CNSA) подтвердило, что спутник Queqiao-2 находится на траектории к Луне примерно через 40 минут после запуска.
CNSA заявила, что Queqiao-2 развернул свои солнечные батареи и находится в своей заранее определенной орбите с перигеем в 200 километрах и апогеем в 420 000 километрах.
Спутник массой 1 200 килограммов несет параболическую антенну длиной 4,2 метра и является частью планов Китая по будущему исследованию Луны и созданию лунной базы в 2030-х годах.
Спутник войдет в сильно эллиптическую лунную орбиту, наклоненную на 55 градусов, как только достигнет Луны. Орбита специально разработана для поддержки китайской миссии по сбору образцов на дальней стороне Луны Chang’e-6, запланированной на май.