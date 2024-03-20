Китай запустил спутник Queqiao-2 для поддержки лунных миссий

CNSA заявила, что Queqiao-2 развернул свои солнечные батареи и находится в своей заранее определенной орбите с перигеем в 200 километрах и апогеем в 420 000 километрах.

Спутник массой 1 200 килограммов несет параболическую антенну длиной 4,2 метра и является частью планов Китая по будущему исследованию Луны и созданию лунной базы в 2030-х годах.

Спутник войдет в сильно эллиптическую лунную орбиту, наклоненную на 55 градусов, как только достигнет Луны. Орбита специально разработана для поддержки китайской миссии по сбору образцов на дальней стороне Луны Chang’e-6, запланированной на май.