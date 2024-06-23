Китай запустил спутник-телескоп для изучения выбросов космической энергии

Запущенный астрономический спутник — Space variable objects monitor (SVOM), или монитор космических переменных объектов, необходим учёным для изучения всплесков гамма-излучения. Это поможет искать ответы на процесс зарождения и эволюции Вселенной.

Как отмечается, спутник оснащён оптическим телескопом, камерами мягкого и жёсткого излучения, а также специальным гамма-монитором.

«22 июня в 15:00 (10:00 мск) Китай успешно запустил китайско-французский астрономический спутник с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2С» с космодрома Сичан», – сказано в сообщении CNSA.