Китай запустил спутник-телескоп для изучения выбросов космической энергии

Опубликовано 23 июня 2024, 12:00
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Китай запустил спутник-телескоп для изучения выбросов космической энергииЭто прольёт свет на историю Вселенной
Китайское национальное космическое управление (CNSA) сообщило о запуске французско-китайского спутника-телескопа для изучения гамма-всплесков комической энергии. Спутник был запущен на ракете «Чанчжэн-2С» с космодрома Сичан в 22 июня в 15:00 по пекинскому времени (10:00 мск).
Запущенный астрономический спутник — Space variable objects monitor (SVOM), или монитор космических переменных объектов, необходим учёным для изучения всплесков гамма-излучения. Это поможет искать ответы на процесс зарождения и эволюции Вселенной.
Как отмечается, спутник оснащён оптическим телескопом, камерами мягкого и жёсткого излучения, а также специальным гамма-монитором.
«22 июня в 15:00 (10:00 мск) Китай успешно запустил китайско-французский астрономический спутник с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2С» с космодрома Сичан», – сказано в сообщении CNSA.