Наука и технологии
Опубликовано 23 сентября 2025, 07:22
Китай запустил строительство ИИ-кластера — альтернативы американскому Stargate за $500 млрд

Еще один мегапроект Пекина
Китайские власти и технологический сектор начали строительство нового центра обработки данных, который в СМИ уже называют местным аналогом американского проекта Stargate стоимостью $500 млрд.
По данным Financial Times, кластер возводится на острове в реке Янцзы рядом с городом Уху, где сельскохозяйственные угодья переоборудуют под площадку для мегамасштаба в сфере ИИ.

В отличие от США, где строят один сверхмощный дата-центр, Китай делает ставку на диверсификацию. Вместо гигантского узла создаются несколько крупных ЦОД вблизи ключевых городов.

Такой подход позволяет повысить устойчивость инфраструктуры в случае чрезвычайных ситуаций и обеспечивает более быстрый доступ к сервисам за счет меньшей нагрузки и близости серверов к пользователям.

Тем не менее, масштабы остаются несопоставимыми. По данным Epoch AI, на США сегодня приходится около 75% мировых вычислительных мощностей в области искусственного интеллекта, тогда как Китай контролирует лишь 13%.

Новый проект должен сократить этот разрыв, но пока лидерство остаётся за Америкой.