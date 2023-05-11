Китай запустил свой «космический грузовик» на орбиту

Пуск корабля произошёл накануне при помощи ракеты-носителя Чанчжэн-7 в 16:22 по московскому времени. Тяньчжоу-6, длиной более 10 метров и весом 13,5 тонны, оснащён грузовым отсеком площадью 22,5 квадратных метров.

Данный отсек позволит ему перевозить до 7,4 тонн полезной нагрузки на орбиту.

Этот космический корабль будет доставлять на китайскую орбитальную станцию различные материалы, включая топливо, оборудование, продукты питания и личные вещи астронавтов.

В своём заявлении китайская космическая корпорация также упомянула об успешных испытаниях многоразового космического аппарата, который пробыл на орбите в течение 276 дней перед возвращением на Землю.