Китай запустил в космос одну из мощнейших твердотопливных ракет

30-метровая ракета-носитель Gravity 1, разработанная компанией Orienspace, стартовала с корабля службы запуска у побережья Китая и доставила на орбиту три спутника дистанционного зондирования Земли.

Характеристики - 405 тонн взлетного веса, 600 тонн тяги и 6,5 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту - подтверждают ее положение как самой мощной твердотопливной ракеты в мире и самой мощной частной ракеты Китая на сегодняшний день, отмечают СМИ.

Компания Orienspace, основанная в 2020 году ветеранами государственных предприятий, благодаря этому успешному запуску присоединилась к числу ведущих частных китайских разработчиков ракет. В частности, Gravity 1 оснащена первым в Китае частным боковым ускорителем и самым большим обтекателем.

Orienspace подчеркивает, что ракета подходит для развертывания больших спутниковых группировок на низких и средних орбитах, а также для быстрых запусков в рамках экстренных космических миссий.