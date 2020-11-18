Китай запустил в воздух конкурента Ил-78

Зарубежные СМИ уже успели заметить новинку, летяющую рядом с китайским истребителем пятого поколения Chengdu J-20. На фотографиях, ставших достоянием соцсетей Поднебесной, запечатлен момент отработки дозаправки в воздухе, пишет Global Times. При этом официального подтверждения подлинности полученных снимков правительством Китая дано не было.

Отметим, что согласно официальным заявлениям, на первых этапах Xian Y-20 будет использоваться параллельно с советским самолетом-заправщиком Ил-78, а также устаревшим танкером HU-6. В дальнейшем же китайские военные намерены полностью перейти на новинку, отказавшись от прочих вариантов самолетов-заправщиков.