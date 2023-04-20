Китай наладит производство стройматериалов прямо на Луне

Миссия Chang'e 8, запланированная на 2028 год, включит тесты использования ресурсов, найденных на лунной поверхности. Учёные, собравшиеся на конференции в Ухане, подтвердили планы по 3D-печати кирпичей из лунного грунта.

Дин Лиеюн, специалист из Университета науки и технологии Хуадун, представил прототип шестиногого робота, напоминающего насекомое, под названием «супер-каменщик».

Этот робот сможет собирать напечатанные кирпичи подобно конструктору Lego. Эксперт заявил, что «в конечном итоге, строительство жилищ за пределами Земли является важным этапом для всего человечества в изучении космоса».

Если эффективность данной технологии подтвердится, то она может быть использована для строительства Международной лунной исследовательской станции (ILRS), которую Китай планирует построить в 2030-х годах.