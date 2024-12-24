Китай запустит крупнейшую коммерческую спутниковую сеть

Эти спутники составляют ядро системы под названием Nuwa, которая включает в себя еще восемь ранее выведенных спутников. Группировка организована в три группы: первая — в виде колеса с центральным спутником, окруженным тремя вспомогательными; вторые две группы образуют четырёх спутниковые орбитальные формирования.

Nuwa теперь обеспечивает глобальное покрытие, включая полярные и экваториальные регионы, а её радарная система позволяет работать даже в условиях облачности и дождя, предоставляя данные для наблюдений в любое время суток. Спутники используют технологию синтетической апертуры (SAR), которая позволяет получать изображения с высокой детализацией и анализировать смещения поверхности Земли.

Ожидается, что к 2025 году констелляция Nuwa будет расширена до 20 спутников, что позволит снижать время повторного облета объектов до одного часа. Спутники также используют искусственный интеллект для эффективного анализа изображений, что позволяет в реальном времени отслеживать изменения, такие как деформации дамб и оползней.