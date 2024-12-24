Наука и технологии
Опубликовано 24 декабря 2024, 15:00
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Китай запустит крупнейшую коммерческую спутниковую сеть

Для круглосуточного наблюдения за планетой
Китай начал массовое применение своей крупнейшей коммерческой спутниковой грууппировки для радара дистанционного зондирования Земли. Эта сеть, состоящая из 12 спутников, позволит вести круглосуточное наблюдение за планетой, в том числе в сложных погодных условиях. Совсем недавно четыре спутника PIESAT-2, выведенные на орбиту, успешно передали изображения и данные с разрешением до одного метра.
Китай запустит крупнейшую коммерческую спутниковую сеть

© Ferra.ru

Эти спутники составляют ядро системы под названием Nuwa, которая включает в себя еще восемь ранее выведенных спутников. Группировка организована в три группы: первая — в виде колеса с центральным спутником, окруженным тремя вспомогательными; вторые две группы образуют четырёх спутниковые орбитальные формирования.

Nuwa теперь обеспечивает глобальное покрытие, включая полярные и экваториальные регионы, а её радарная система позволяет работать даже в условиях облачности и дождя, предоставляя данные для наблюдений в любое время суток. Спутники используют технологию синтетической апертуры (SAR), которая позволяет получать изображения с высокой детализацией и анализировать смещения поверхности Земли.

Ожидается, что к 2025 году констелляция Nuwa будет расширена до 20 спутников, что позволит снижать время повторного облета объектов до одного часа. Спутники также используют искусственный интеллект для эффективного анализа изображений, что позволяет в реальном времени отслеживать изменения, такие как деформации дамб и оползней.

Источник:China daily
Автор:Булат Кармак
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