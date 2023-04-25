Наука и технологии
08:47, 25 апреля 2023
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Китай запустит на Марс вертолёт

Он займётся сбором образцов грунта Красной планеты

Китай планирует использовать вертолёт в миссии по сбору и доставке образцов марсианского грунта на Землю.

Миссия «Тяньвэнь-3» предполагает использование пары ракет Long March 5, которые отправят к Марсу два космических аппарата, ориентировочно в 2030 году. В рамках миссии планируется собрать и доставить на Землю 500 г образцов грунта.

Для сбора образцов может быть использован шагающий робот или вертолёт, похожий на беспилотный роботизированный аппарат NASA Ingenuity. Прототип вертолёта был представлен Китайской академией наук ещё в 2021 году.

Собранные образцы грунта отправят на орбиту Марса с помощью двухступенчатого аппарата, который затем должен состыковаться с возвращаемым модулем.

Напомним, что ранее в январе источники газеты South China Morning Post сообщали о проблемах с китайским марсоходом Zhurong: наземным командам не удавалось установить связь с аппаратом. Сообщалось, что с 18 мая марсоход находится в режиме гибернации.

Источник:SpaceNews
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