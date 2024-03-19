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Наука и технологии
Опубликовано 19 марта 2024, 06:45
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Китай запустит спутник Queqiao-2 для поддержки миссий на Луну

19 марта
Китай готовится к запуску своего коммуникационного спутника Queqiao-2, который будет поддерживать предстоящие миссии на Луну. Запуск запланирован на 19 марта.

Ракета Long March 8 была вертикально перенесена на стартовый стол на космодроме Вэньчанг ранним утром 17 марта. Она отправится на Луну, где ожидается миссия по возвращению образцов грунта Чанъэ-6 в мае.

Queqiao-2 имеет массу 1200 килограммов и оснащен параболической антенной длиной 4,2 метра. Его эллиптическая орбита позволит поддерживать связь как с Землей, так и с далекой стороной Луны, которая никогда не поворачивается к Земле.

Спутник предназначен для работы более восьми лет и будет поддерживать не только миссию Chang’e-6, но и поздние миссии Chang’e-7 и Chang’e-8 на южном полюсе Луны.

Власти Китая пока не огласили точное время и дату запуска, но уведомления об ограничении воздушного пространства указывают на два окна для запуска с 20:21 до 20:47 и с 21:45 до 22:16 восточного времени 19 марта.

Источник:Space News
Автор:Булат Кармак
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#космос
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#Китай
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#Луна