Китай запустит спутники следующего поколения для навигационной системы Beidou

Опубликовано 28 ноября 2024, 22:251 мин.
Китай запустит спутники следующего поколения для навигационной системы BeidouРазработка новой спутниковой сети до 2035 года
Китай объявил о планах модернизации своей спутниковой навигационной системы Beidou, которая должна стать более совершенной к 2035 году. Согласно официальному плану, который был представлен Китайским управлением спутниковых навигационных систем (CNSO) 28 ноября 2024 года, страна собирается завершить исследования ключевых технологий для новой системы до 2025 года. Тестовые спутники нового поколения будут запущены около 2027 года.
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К 2029 году в рамках программы начнется запуск сетевых спутников следующего поколения, а полное завершение строительства системы ожидается к 2035 году. На данный момент Beidou уже работает с 30 спутниками, обеспечивая глобальные услуги позиционирования, навигации и синхронизации времени. Новая система будет использовать спутники на высоких, средних и низких орбитах, что повысит точность и надежность навигации до уровня декометра.
Модернизированная система Beidou обеспечит высокоточные услуги для пользователей по всей Земле и в околоземном пространстве, включая помощь в таких областях, как транспорт, авиация, морская навигация, а также сельское хозяйство и финансы.