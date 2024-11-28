Китай запустит спутники следующего поколения для навигационной системы Beidou

К 2029 году в рамках программы начнется запуск сетевых спутников следующего поколения, а полное завершение строительства системы ожидается к 2035 году. На данный момент Beidou уже работает с 30 спутниками, обеспечивая глобальные услуги позиционирования, навигации и синхронизации времени. Новая система будет использовать спутники на высоких, средних и низких орбитах, что повысит точность и надежность навигации до уровня декометра.

Модернизированная система Beidou обеспечит высокоточные услуги для пользователей по всей Земле и в околоземном пространстве, включая помощь в таких областях, как транспорт, авиация, морская навигация, а также сельское хозяйство и финансы.