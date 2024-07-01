Китай заявил о готовности к запускам своего первого коммерческого космодрома

Объект официально соответствует всем требованиям. 30 июня там прошла тренировка с имитацией запуска ракеты-носителя.

По словам руководителя компании-оператора Hainan International Commercial Aerospace Launch Ян Тяньляна, первый запуск планируется осуществить в 2024 году. В дальнейшем космодром планируется расширить и оборудовать дополнительными стартовыми площадками.

После ввода в эксплуатацию, новый космодром станет пятым наземным пусковым комплексом Китая.

Проект реализован при участии Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники, Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности и Группы китайских спутниковых сетей.

Вэньчан уже имеет государственный космодром, построенный в 2009 году и запущенный в 2016 году. С него запускались такие миссии, как «Тяньчжоу», главный блок китайской орбитальной станции «Тяньхэ», марсианский зонд «Тяньвэнь-1» и множество спутников.