Китайца обвинили в создании фейковой новости при помощи запрещённого в стране ChatGPT

Полиция Китая задержала мужчину, который, предположительно, использовал искусственный интеллект ChatGPT для создания и распространения фейковых новостей с целью получения прибыли.

Подозреваемый по фамилии Хун был задержан после того, как создал ложную информацию о крушении поезда с помощью запрещённого в Китае чат-бота и распространил её в Сети.

Его фальшивая новость набрала около 15 тыс просмотров, прежде чем Хун был пойман полицией. Его допросили ещё 5 мая в городе Дунгуань, расположенном на юге провинции Гуандун.

Полиция заявила, что его действия привели к конфликтам и вызвали непонимание среди общества. Данный инцидент стал первым уголовным делом в стране, связанным с использованием искусственного интеллекта.

Отметим, что случай с Хуном поднимает вопросы о возможных последствиях использования технологий, основанных на ИИ, для распространения дезинформации.

Ранее Крейг Мартелл, директор по цифровым технологиям и искусственному интеллекту Пентагона, выразил опасения по поводу систем генеративного ИИ, называя чат-бот ChatGPT «идеальным инструментом для распространения дезинформации».

И случай Хуна это только подтвердил.