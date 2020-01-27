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Китайцам запретили путешествовать из-за эпидемии коронавируса
Причем как внутри Китая, так и за пределами страны
В американском издании The New York Times появилась статья, в которой идет речь о том, что в связи с эпидемией коронавируса Китай запретил выезд туристических групп из страны. Также ее граждане потеряли возможность заказывать авиабилеты и бронировать гостиницы не только внутри страны, но и за ее пределами.
Таким образом правительство Китая всеми силами пытается ограничить распространение эпидемии коронавируса не только на территории собственный страны, но и за ее пределами. Помимо запретов на заказ авиабилетов, санкции коснулись и автобусных рейсов между Пекином и рядом провинций. При этом, что интересно, тем гражданам Китая, что уже находились за границей по путевкам, разрешено их продолжить.
Напомним, что город Ухань в провинции Хубэй помимо всего прочего столкнулся с ограничением движения транспорта — по выходным, например, жителям запрещено приезжать в центр. При этом сам город уже с 23 января всячески окружен кордонами полиции и медицинских служб, которые запрещают кому-либо покидать его пределы.