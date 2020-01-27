Китайцам запретили путешествовать из-за эпидемии коронавируса

Таким образом правительство Китая всеми силами пытается ограничить распространение эпидемии коронавируса не только на территории собственный страны, но и за ее пределами. Помимо запретов на заказ авиабилетов, санкции коснулись и автобусных рейсов между Пекином и рядом провинций. При этом, что интересно, тем гражданам Китая, что уже находились за границей по путевкам, разрешено их продолжить.

Напомним, что город Ухань в провинции Хубэй помимо всего прочего столкнулся с ограничением движения транспорта — по выходным, например, жителям запрещено приезжать в центр. При этом сам город уже с 23 января всячески окружен кордонами полиции и медицинских служб, которые запрещают кому-либо покидать его пределы.