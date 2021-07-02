Китайцы готовят самый мощный лазер на планете для создания материи из ничего

Наука и технологии
Сегодня в 20:40
Китайцы готовят самый мощный лазер на планете для создания материи из ничегоНамечается что-то очень интересное
Учёные-физики из Китая разработали метод, с помощью которого можно в 10 раз увеличить мощность лазерной установки Station of Extreme Light (SEL). Он уже сейчас излучает импульсы мощностью 10 петаватт, но после апгрейда будет способен на рекордные 100 петаватт.
Отметим, что будущий результат лазера будет примерно в 10 тыс раз мощнее, чем все ныне существующие электростанции на планете, пишет South China Morning Post. Ожидается, что став самой мощной подобной установкой на планете, SEL сможет на мгновение разорвать пространство и время.
Это позволит лазеру синтезировать материю буквально из ничего.
Правда, важно понимать, что само событие случится лишь через пару лет. Пока оно запланировано на 2023 год.