Китайцы готовят самый мощный лазер на планете для создания материи из ничего

Отметим, что будущий результат лазера будет примерно в 10 тыс раз мощнее, чем все ныне существующие электростанции на планете, пишет South China Morning Post. Ожидается, что став самой мощной подобной установкой на планете, SEL сможет на мгновение разорвать пространство и время.

Это позволит лазеру синтезировать материю буквально из ничего.

Правда, важно понимать, что само событие случится лишь через пару лет. Пока оно запланировано на 2023 год.