Китайцы начали начали истреблять ос при помощи дронов с огнемётами

Для создания дрона-огнемета удалось собрать порядка 80 тысяч юаней или 12,2 тысяч долларов. Волонтеры Blue Sky оборудовали беспилотник бензобаком и специальной насадкой. Дрон пролетает над большими ульями, а оператор в этот момент щелкает переключатель зажигания, благодаря чему происходит выпуск огня на улья. Таким образом предполагается уничтожить более 100 ульев.

Жители деревни остались довольны тем, что избавились от переживания по поводу укусов ос. Однако работа по ликвидации ульев еще не завершена. Согласно опубликованным данным, волонтеры уничтожили порядка 11 ульев, а осталось более 100.