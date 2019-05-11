Китайцы научились фотографировать на расстоянии 45 километров

Инфракрасные лазеры с длиной волны в 1550 нанометров не только обеспечивают безопасное использование без опасности для глаз человека, но и избавляют лишних помех от солнечного света.

Технология может использоваться для разных задач, связанных с безопасностью и надзором. Её можно использовать в устройствах размером с обувную коробку и устанавливать на небольшие летательные аппараты и другие беспилотники.