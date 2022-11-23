Китайцы научились обходить проверку подлинности наушников AirPods на смартфонах Apple

Китайцы научились обходить проверку подлинности наушников AirPods на смартфонах AppleВпечатляет
Долгие годы фанаты Apple рисковали купить китайскую реплику наушников AirPods и даже не узнать об этом.
Но недавно яблочная корпорация выпустила iOS 16, которая научилась определять подделку и сообщать об этом пользователю. Казалось бы — вот оно, счастье!
И вот, спустя всего несколько дней, китайские инженеры вновь обошли защиту Apple. Не совсем ясно, как именно им это удалось, но теперь фейковые AirPods вновь определяются как оригинальные.
Их, как и раньше, можно настраивать из специально меню iOS, что также долгое время было «эксклюзивной» возможностью оригинальных моделей.
Планирует ли Apple продолжать борьбу с китайскими специалистами или оставит всё как есть — неизвестно. Но как минимум, за этим противостоянием, если оно случится, будет интересно наблюдать.