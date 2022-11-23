Китайцы научились обходить проверку подлинности наушников AirPods на смартфонах Apple

Но недавно яблочная корпорация выпустила iOS 16, которая научилась определять подделку и сообщать об этом пользователю. Казалось бы — вот оно, счастье!

И вот, спустя всего несколько дней, китайские инженеры вновь обошли защиту Apple. Не совсем ясно, как именно им это удалось, но теперь фейковые AirPods вновь определяются как оригинальные.