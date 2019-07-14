Китайцы научились распознавать собак по отпечатку носа

В 2013 году российская компания ABBYY запустила первоапрельскую шутку о приложении FineReader с распознаванием образов кошачьих носов. Как оказалось, в каждой шутке есть доля шутки. Китайский стартап Megvii создал приложение, которое распознаёт собак по отпечатку носа.
Как отмечают разработчики, это значительно более дешёвый и приятный для собак способ идентификации по сравнению с чипами-имплантатами.
Отпечаток носа животных считается надежным идентификатором, он уникален и по точности может сравниться с отпечатками пальцев человека.
С помощью приложения Megvii пользователь сможет зарегистрировать собаку, просто просканировав её нос с помощью камеры смартфона. Как и в случае регистрации отпечатков пальцев, приложение попросит сфотографировать нос питомца с нескольких углов. Разработчики обещают точность распознавания в 95%, а собранная база помогла найти 15 тысяч потерявшихся собак.
Помимо поиска потерявшихся животных, приложение может использоваться для поиска недобросовестных хозяев, которые, например, выгуливают животное без поводка или не убирают за ними на улице.