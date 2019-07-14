Китайцы научились распознавать собак по отпечатку носа

В 2013 году российская компания ABBYY запустила первоапрельскую шутку о приложении FineReader с распознаванием образов кошачьих носов. Как оказалось, в каждой шутке есть доля шутки. Китайский стартап Megvii создал приложение, которое распознаёт собак по отпечатку носа.

Как отмечают разработчики, это значительно более дешёвый и приятный для собак способ идентификации по сравнению с чипами-имплантатами.