Китайцы научились улучшать протезы рук с помощью дополненной реальности

Китайцы научились улучшать протезы рук с помощью дополненной реальностиЭто должно помочь снизить усталость при их использовании
Система, разработанная Чжуго Луо и его коллегами, объединяет две технологии: дополненной реальности, которая позволяет пользователям просматривать версию своего настоящего окружения с, наложенными на нее, элементами компьютерного интерфейса и традиционные методы управления конечностями роботов, известными как асинхронное управление. В конечном итоге это позволяет добиться большего контроля над роботизированными руками.
Ключевым моментом асинхронного управления является различение состояния ожидания и рабочего состояния роботизированной системы. После того, как пользователь начинает работать с нашей системой робо-конечностей, она по умолчанию находится в состоянии ожидания. Когда управляющая команда приходит в голову субъекту, он может переключить систему в рабочее состояние через специальный интерфейс смены состояний
Адаптивный характер системы, созданной Луо и его коллегами, позволяет гибко регулировать продолжительность дополненной реальности в зависимости от состояния пользователя, когда тот использует девайс по назначению. Это может значительно снизить усталость, вызванную просмотром экрана или цифрового контента – теперь пользователь сам будет решать, когда и как долго он будет взаимодействовать с интерфейсом устройства.