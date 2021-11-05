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Китайцы научились улучшать протезы рук с помощью дополненной реальности

Это должно помочь снизить усталость при их использовании
Исследователи из Технологического университета Хэбэя и других институтов Китая разработали инновационную систему управления роботизированными руками, основанную на дополненной реальности.
Китайцы научились улучшать протезы рук с помощью дополненной реальности

Система, разработанная Чжуго Луо и его коллегами, объединяет две технологии: дополненной реальности, которая позволяет пользователям просматривать версию своего настоящего окружения с, наложенными на нее, элементами компьютерного интерфейса и традиционные методы управления конечностями роботов, известными как асинхронное управление. В конечном итоге это позволяет добиться большего контроля над роботизированными руками.

Ключевым моментом асинхронного управления является различение состояния ожидания и рабочего состояния роботизированной системы. После того, как пользователь начинает работать с нашей системой робо-конечностей, она по умолчанию находится в состоянии ожидания. Когда управляющая команда приходит в голову субъекту, он может переключить систему в рабочее состояние через специальный интерфейс смены состояний

Чжуго Луо
Исследователь Технологического университета Хэбэя

Адаптивный характер системы, созданной Луо и его коллегами, позволяет гибко регулировать продолжительность дополненной реальности в зависимости от состояния пользователя, когда тот использует девайс по назначению. Это может значительно снизить усталость, вызванную просмотром экрана или цифрового контента – теперь пользователь сам будет решать, когда и как долго он будет взаимодействовать с интерфейсом устройства.

Источник: IopScience