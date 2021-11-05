Китайцы научились улучшать протезы рук с помощью дополненной реальности

Адаптивный характер системы, созданной Луо и его коллегами, позволяет гибко регулировать продолжительность дополненной реальности в зависимости от состояния пользователя, когда тот использует девайс по назначению. Это может значительно снизить усталость, вызванную просмотром экрана или цифрового контента – теперь пользователь сам будет решать, когда и как долго он будет взаимодействовать с интерфейсом устройства.