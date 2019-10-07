Китайцы назвали американское ядерное оружие более совершенным, чем российское

Китайский источник сравнил российскую баллистическую ракету “Булаву” и американскую Trident II. Сообщается, что Россия имеет преимущество в местоположении. Так, если запустить ракету из Баренцева моря возможно поражение крупных городов США, расположенных на восточном побережье.

Однако китайское издание отмечает американскую ракету как более совершенную. ”Trident II имеет преимущество, поскольку данное МБР способно нести не менее 8 ядерных блоков массой 2,7 тонны, а ее дальность может гарантировать 11 000 километров, в то время как “Булава” оснащена 8 блоками и имеет предельную дальность 8000 километров”, - комментирует Sohu. Также, источник заметил, что испытания “Булавы” проводились лишь 19 раз, 11 из которых были неудачными. Тогда как Trident II испытывали 168 раз, среди которых только несколько запусков обернулись неудачами, что является доказательством того, что “Trident II в десять раз надежнее, чем “Булава””.