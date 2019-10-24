Китайцы назвали причину, почему США до сих пор не напали на Россию

”В современном мире, если страна обладает стратегическими ядерными силами, то она считается гегемоном, и поэтому их еще называют “секретом обеспечения мира” “, — сообщается в новой публикации источника. Не смотря на то, что Советский Союз распался, а бюджет обороны уменьшился, Россия все еще вызывает опасения Вашингтона. Авторы публикации связывают это с полной боевой готовностью российских ядерных сил, благодаря чему американцы не собираются нападать.

Напомним, что в 1991 году России досталось 70% ядерных сил бывшего СССР. Издание отметило, что это позволило России всегда располагать морскими, наземными, и воздушными силами стратегических ударов. ”Россия — единственная страна в мире, кроме США, обладающая такими возможностями”, — сообщает Sohu.