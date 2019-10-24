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Китайцы назвали причину, почему США до сих пор не напали на Россию

Причина довольно веская
Согласно китайскому изданию Sohu, США не планирует атаковать Россию, поскольку она владеет ядерной триадой.

”В современном мире, если страна обладает стратегическими ядерными силами, то она считается гегемоном, и поэтому их еще называют “секретом обеспечения мира” “, — сообщается в новой публикации источника. Не смотря на то, что Советский Союз распался, а бюджет обороны уменьшился, Россия все еще вызывает опасения Вашингтона. Авторы публикации связывают это с полной боевой готовностью российских ядерных сил, благодаря чему американцы не собираются нападать.

Напомним, что в 1991 году России досталось 70% ядерных сил бывшего СССР. Издание отметило, что это позволило России всегда располагать морскими, наземными, и воздушными силами стратегических ударов. ”Россия — единственная страна в мире, кроме США, обладающая такими возможностями”, — сообщает Sohu.

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